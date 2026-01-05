Dove nevicherà in provincia di Firenze | allerta gialla la situazione del 6 gennaio

Il 6 gennaio 2026, in provincia di Firenze, è prevista nevicata a causa di un'allerta gialla. La situazione, monitorata dalle autorità, indica possibili precipitazioni nevose in alcune zone, con attenzione particolare alle condizioni delle strade. È consigliabile informarsi sui aggiornamenti locali e adottare le precauzioni necessarie per garantire sicurezza e mobilità durante questa giornata.

Firenze, 5 gennaio 2026 – La Befana, che di solito porta dolci ma anche un nerissimo carbone, stavolta porta la neve. Sarà un 6 gennaio di fiocchi bianchi in una discreta parte della Toscana. Tutta la parte orientale della regione è interessata dall’allerta gialla che dovrebbe portare precipitazioni nevose fino a fondo valle. Merito o colpa, a seconda di come la vogliamo vedere, di una perturbazione che porta nubi e precipitazioni. Perturbazione che si scontra con l’aria di origine artica che ha invaso l’est e il centro Europa e che non risparmierà neanche l’Italia e la Toscana. Non dovrebbe nevicare a Firenze città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dove nevicherà in provincia di Firenze: allerta gialla, la situazione del 6 gennaio Leggi anche: Dove nevicherà in Toscana: brindisi sotto i fiocchi anche a quote basse? Allerta e previsioni Leggi anche: Previsioni meteo, allerta gialla per rischio idrogeologico in provincia di Livorno e all'Elba dalle 19 del 17 dicembre La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dove nevicherà in provincia di Firenze: allerta gialla, la situazione del 6 gennai - Firenze, 5 gennaio 2026 – La Befana, che di solito porta dolci ma anche un nerissimo carbone, stavolta porta la neve. msn.com

Neve in provincia di Firenze, lo scenario in Mugello - La situazione neve in provincia di Firenze vede un’allerta gialla sulla quasi totalità dell’Area Metropolitana fiorentina. lanazione.it

Farà freddo. In molte zone del nord l'ondata più intensa dal 2018 ed in alcune zone del nord est nevicherà in pianura. Ma ricordiamoci che fino a 12/15 anni fa era (quasi) la normalità - facebook.com facebook

