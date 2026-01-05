Dove nevicherà in provincia di Firenze | allerta gialla la situazione del 6 gennaio

Il 6 gennaio 2026, in provincia di Firenze, è prevista nevicata a causa di un'allerta gialla. La situazione, monitorata dalle autorità, indica possibili precipitazioni nevose in alcune zone, con attenzione particolare alle condizioni delle strade. È consigliabile informarsi sui aggiornamenti locali e adottare le precauzioni necessarie per garantire sicurezza e mobilità durante questa giornata.

Firenze, 5 gennaio 2026 – La Befana, che di solito porta dolci ma anche un nerissimo carbone, stavolta porta la neve. Sarà un 6 gennaio di fiocchi bianchi in una discreta parte della Toscana. Tutta la parte orientale della regione è interessata dall’allerta gialla che dovrebbe portare precipitazioni nevose fino a fondo valle. Merito o colpa, a seconda di come la vogliamo vedere, di una perturbazione che porta nubi e precipitazioni. Perturbazione che si scontra con l’aria di origine artica che ha invaso l’est e il centro Europa e che non risparmierà neanche l’Italia e la Toscana. Non dovrebbe nevicare a Firenze città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

