Dossieraggio Gasparri | Nello studio Bellavia più di un milione di file

Un'inchiesta rivela uno studio di Bellavia contenente oltre un milione di file riservati, sollevando preoccupazioni su un possibile maxi-dossieraggio di fronte a un complesso di fascicoli riservati. La vicenda evidenzia tensioni tra procure e servizio pubblico televisivo, suscitando interrogativi sulla trasparenza e sull'uso di dati sensibili in ambito politico e istituzionale.

Un “groviglio allucinante” di fascicoli riservati, il rischio di un “maxi-dossieraggio” a danno di esponenti politici, un intreccio inaccettabile tra procure e servizio pubblico televisivo. Con queste pesantissime accuse il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro delle Commissioni Vigilanza Rai e Antimafia, ha aperto un fuoco di fila contro il consulente giudiziario Giangaetano Bellavia e la trasmissione di Rai 3 Report, condotta da Sigfrido Ranucci. Al centro della bufera, le attività di Bellavia, collaboratore per anni di numerosi magistrati e dello stesso programma d'inchiesta. Gasparri ha annunciato interrogazioni urgenti al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso (competente per il servizio pubblico radiotelevisivo), chiedendo chiarezza immediata su uno scandalo che, a suo dire, «è più grave dello scandalo Striano-Procura Antimafia». 🔗 Leggi su Iltempo.it

