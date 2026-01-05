Doriana oggi a Sterpeto i funerali Sottoscrizione per il figlio
Oggi alle 15.15 si tengono a Sterpeto i funerali di Doriana Carpinetti, impiegata alla Farmacia Severi di Grosseto e madre di un giovane atleta del Circolo Pattinatori Grosseto. La cerimonia si svolgerà nella chiesetta del cimitero di Sterpeto. La comunità si riunisce per ricordare una persona stimata e vicina a molti.
Si svolgeranno oggi alle 15.15, nella chiesetta del cimitero di Sterpeto, i funerali di Doriana Carpinetti (nella foto), impiegata alla Farmacia Severi di Grosseto e mamma di uno dei ragazzi del settore giovanile del Circolo Pattinatori Grosseto. Nella giornata di sabato la famiglia aveva espresso il desiderio di effettuare l’autopsia, per capire quali siano state le cause che hanno portato alla morte improvvisa della donna di 52 anni, ma di fronte al fatto che ci sarebbe voluta almeno una settimana di attesa e il trasferimento ad Orbetello per effettuare l’esame, è stato deciso di rinunciare e di procedere con la cerimonia funebre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
