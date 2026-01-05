Dopo Saddam e Gheddafi anche Maduro | l’eterno ritorno del copione americano

Il 3 gennaio 2026 segna un momento cruciale per il Venezuela e l’intera regione latinoamericana. Dopo Saddam Hussein e Muammar Gheddafi, anche Nicolás Maduro si trova al centro di un nuovo capitolo delle dinamiche internazionali. Questo evento riflette le continuità e le sfide nella storia degli interventi esterni e delle trasformazioni politiche in America Latina. Un momento di riflessione sulle strategie e le conseguenze di questi eventi nel contesto globale.

Il 3 gennaio 2026 segna una data spartiacque per il Venezuela e, più in generale, per l'ordine politico dell'America Latina. Le forze statunitensi hanno condotto un'operazione militare diretta sul territorio venezuelano, culminata nella cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, trasferiti a New York per rispondere di accuse di narcoterrorismo. Non un arresto simbolico, non una pressione diplomatica, ma un'azione di forza che ha prodotto un cambio di regime immediato, senza passaggi intermedi. Il precedente storico come metodo. La dinamica richiama esplicitamente altri casi emblematici della storia recente.

Maduro augura buon anno con le manette ai polsi. Il video - Nicolas Maduro è pur sempre un capo di Stato cui non è stata aggiunta l'etichetta di dittatore. msn.com

Saddam Hussein, dopo un rapido processo, venne condannato a morte - facebook.com facebook

Dopo Assad, c’è un altro protégé che è stato abbandonato al suo destino dalla Russia, che si conferma potenza di secondo piano nonostante l’arsenale nucleare in quanto senza profondità strategica. x.com

