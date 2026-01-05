Dopo la tragedia di Crans Montana il Bobadilla sospende le fiamme sceniche | Scelta di prudenza e responsabilità

A seguito della tragedia di Crans Montana, che ha causato numerose vittime tra i giovani, il Bobadilla ha deciso di sospendere temporaneamente le fiamme sceniche. Questa scelta, motivata da un senso di prudenza e responsabilità, mira a garantire la sicurezza di tutti e a riflettere sulla necessità di valutare attentamente gli eventi pubblici. La decisione sottolinea l'importanza di intervenire con attenzione in momenti di grave criticità.

Tutto il mondo è stato toccato dalla tragedia che si è consumata nella notte di capodanno a Crans Montana, in Svizzera, e che ha causato almeno 25 morti accertati, tutti giovanissimi. Si tratta di un numero ancora parziale che potrebbe raddoppiare: le stime iniziali parlavano infatti di quasi 50 decessi. Sono 6 gli italiani morti, 14 i feriti, su centinaia totali. A causare la tragedia nel seminterrato, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni sopravvissuti, sarebbero state delle c andeline su delle bottiglie di champagne avvicinate troppo al soffitto in legno, che ha preso fuoco nel giro di pochi secondi e provocato esplosioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La tragedia di Crans-Montana e il paradosso della vita in pericolo - Ma non c’è statistica, indagine, non c’è procura che possa rispondere veramente a quei “perché” che non osiamo porci: non solo perché è successo, ma perché si vive e perché si muore. tempi.it