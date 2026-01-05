Dopo l’azione contro il Venezuela, Donald Trump ha rivolto la sua attenzione verso la Groenlandia, suscitando reazioni da parte dell’Unione Europea. La mossa statunitense evidenzia le tensioni geopolitiche in atto, mentre le conseguenze di tali azioni rimangono da valutare. Un’analisi delle implicazioni di questa strategia rivela le complessità delle relazioni internazionali e i possibili sviluppi futuri.

Se il messaggio mandato da Donald Trump al Venezuela, con il blitz che nella notte tra il 2 e il 3 gennaio ha portato al rapimento e all’arresto del presidente Nicolás Maduro, non fosse stato sufficientemente chiaro, allora gli Usa potrebbero colpire nuovamente Caracas. A dirlo è stato lo stesso tycoon, affermando che, se la neopresidente ad interim ed ex fedelissima di Maduro, Delcy Rodríguez, non eseguirà le volontà di Washington, dovrà prepararsi a pagare “un prezzo più alto” di quello pagato dall’ormai ex leader venezuelano. Del resto, sempre stando a quanto raccontato dall’inquilino della Casa Bianca, “siamo noi ad avere il controllo in Venezuela” e “stiamo trattando con persone che sono appena entrate in carica”, alludendo proprio alla Rodríguez che ieri, malgrado il caos che regna nel Paese sudamericano, ha incassato il via libera dei militari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dopo il Venezuela, Trump punta la Groenlandia e scatena la (timida) reazione dell’Ue

