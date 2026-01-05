Dopo il raid dei ladri a Natale un donatore ‘segreto’ aiuta il falegname Lukas Ora so che non sono solo

Dopo il furto subito durante le festività natalizie, il falegname Lukas riceve un aiuto inaspettato da un donatore anonimo, rafforzando il suo senso di comunità. L’incidente, avvenuto nel suo laboratorio a Francolino, aveva provocato ingenti danni ai materiali e agli strumenti di lavoro. Questa vicenda testimonia come, anche in momenti difficili, il supporto di sconosciuti possa fare la differenza.

Ferrara, 5 gennaio 2026 – Per lui le festività erano cominciate con il piede sbagliato. Un’incursione dei ladri nel suo laboratorio – che si trova nello stesso stabile dell’ associazione ‘A coda alta’ di Francolino – aveva causato parecchi danni ai suoi materiali e strumenti di lavoro. Ma spesso è proprio sotto Natale che germogliano i gesti di solidarietà. Lukas Fabianek, artigiano di origine ceca ma da tempo trapiantato a Ferrara, nei giorni di festa ha ricevuto un dono da un misterioso benefattore. Trecento euro. Non certo spiccioli, e comunque più che sufficienti per dare un contributo nel recuperare quello che i malviventi avevano distrutto quella notte, quando misero a soqquadro sia i locali dell’associazione che gestisce il gattile, sia il luogo di lavoro di Lukas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

