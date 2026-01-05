Dopo il raid dei ladri a Natale un donatore ‘segreto’ aiuta il falegname Lukas Ora so che non sono solo
Dopo il furto subito durante le festività natalizie, il falegname Lukas riceve un aiuto inaspettato da un donatore anonimo, rafforzando il suo senso di comunità. L’incidente, avvenuto nel suo laboratorio a Francolino, aveva provocato ingenti danni ai materiali e agli strumenti di lavoro. Questa vicenda testimonia come, anche in momenti difficili, il supporto di sconosciuti possa fare la differenza.
Ferrara, 5 gennaio 2026 – Per lui le festività erano cominciate con il piede sbagliato. Un’incursione dei ladri nel suo laboratorio – che si trova nello stesso stabile dell’ associazione ‘A coda alta’ di Francolino – aveva causato parecchi danni ai suoi materiali e strumenti di lavoro. Ma spesso è proprio sotto Natale che germogliano i gesti di solidarietà. Lukas Fabianek, artigiano di origine ceca ma da tempo trapiantato a Ferrara, nei giorni di festa ha ricevuto un dono da un misterioso benefattore. Trecento euro. Non certo spiccioli, e comunque più che sufficienti per dare un contributo nel recuperare quello che i malviventi avevano distrutto quella notte, quando misero a soqquadro sia i locali dell’associazione che gestisce il gattile, sia il luogo di lavoro di Lukas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Natale e Capodanno, camminare 2 minuti dopo i pasti aiuta (non solo) il cuore
Leggi anche: Inferriate tagliate, casa a soqquadro: raid dei ladri all'ora di cena
Ladri scatenati, furti a raffica a Senigallia: raid nei cortili, rubati anche i pacchi natalizi; Barbianello, raid di ladri-vandali: spento l'albero di Natale e rubati addobbi; Ancora tentativi di furto nella Tuscia: due ladri entrano in una casa e vengono scoperti dai proprietari; Aiello, ladri anche a Natale: il tam tam li mette in fuga.
Cisterna, tornano a casa dopo Natale e trovano l’abitazione devastata - ladri approfittano delle feste per entrare in azione e colpire le abitazioni lasciate vuote. latinapress.it
Aiello, ladri anche a Natale: il tam tam li mette in fuga - Mentre le famiglie si riunivano per le feste, bande di malviventi hanno approfittato del buio per colpire ... ilmattino.it
Barbianello, raid di ladri-vandali: spento l'albero di Natale e rubati addobbi - Il sindaco Giorgio Falbo ha denunciato ai carabinieri il furto nella capanna natalizia allestita dal Comune in via Montebello: rubata anche la ciabatta multipresa che collegava le luminarie all'elettr ... msn.com
Dopo il raid a Capodanno, la consigliera del Pd e presidente della commissione III Luisa Carbognani presenterà un ordine del giorno: «Ci hanno detto che la mattina del 2 gennaio i ragazzi avevano già ripulito l’area» - facebook.com facebook
Il giorno dopo l'attacco, condanna internazionale per i raid, soprattutto dai Paesi alleati del #Venezuela. Domani l'Onu riunisce il Consiglio di sicurezza. #Trump intanto lancia un nuovo avvertimento alla presidente ad interim Rodriguez Marco Barbonaglia #G x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.