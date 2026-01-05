In Italia, la percezione e l’approccio alla sessualità femminile stanno evolvendo. Le donne sono sempre più consapevoli del proprio benessere sessuale, affrontando l’argomento con maggiore apertura e riflessione. Questo cambiamento si manifesta nei comportamenti quotidiani, nelle conversazioni e nelle scelte personali, contribuendo a una visione più equilibrata e rispettosa della propria identità e dei propri desideri.

La sessualità femminile in Italia sta cambiando nei comportamenti e nel modo in cui viene percepita, vissuta, raccontata e pensata. I dati del 59° Rapporto Censis riguardo il 2025 sulla situazione sociale del Paese mostrano una trasformazione importante e profonda, soprattutto riguardo le donne e la loro percezione della sessualità. Le donne italiane, infatti, appaiono oggi più consapevoli del proprio corpo, del proprio desiderio e del proprio piacere, più autonome nelle relazioni e meno legate agli stereotipi più tradizionali (nonostante siano ancora presenti alcuni tabù e un po’ di disinformazione sulle precauzioni da utilizzare). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Donne italiane più consapevoli del benessere sessuale

Leggi anche: Accessi in crescita a La Nara: "Siamo oltre il totale del 2024. Le donne sono più consapevoli"

Leggi anche: L’Ente Nazionale Protezione Animali invita a fare scelte consapevoli e rispettose del benessere dei pet, evitando acquisti inutili o potenzialmente stressanti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Italiane: sono green e consapevoli - Le donne italiane sono attente e consapevoli nei confronti dell'ambiente e adottano tutte le strategie per vivere a basso impatto sulla natura. tgcom24.mediaset.it

Violenza donne, Giulio De Rita (Censis): «Aziende italiane consapevoli ma mancano politiche» - (LaPresse) Le aziende italiane sono sempre più sensibili al tema delle molestie sul lavoro ma solo il 26,2% si è dotata di una politica scritta contro il fenomeno e oltre la metà non ha un sistema ... video.corriere.it

Perché.... perché le giovani donne italiane oggi non fanno figli o ne fanno uno e tardi Perché ci sono ancora compagni e mariti padri- padroni. Perché se questa donna dovesse essere lasciata o fosse costretta a lasciare il partner, in tribunale si troverebbe se - facebook.com facebook

Le donne italiane, sono belle. Troppo belle. Passi davanti all’edicola dei giornali e vedi ragazze che una volta non esistevano. Le belle sono diventate bellissime, le brutte sono diventate carine. Nel 1916 nasceva #DinoRisi, due David di Donatello e un Leone x.com