Donna sbranata da un coccodrillo dopo essere caduta dalla canoa Il marito | Ho provato a liberarla ma l’alligatore l’ha trascinata sott’acqua

Una donna è deceduta dopo essere stata attaccata da un alligatore mentre praticava la canoa negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dal marito, l’alligatore l’ha trascinata sott’acqua, nonostante i tentativi di intervento. L’incidente è avvenuto il 6 maggio 2025 e ha suscitato attenzione sulle misure di sicurezza nelle zone frequentate da questi rettili.

Una giornata in canoa di una coppia si è trasformata in tragedia. La storia arriva dagli Stati Uniti dove il 6 maggio 2025 una donna è stata sbranata da un alligatore. Come riporta People, Cynthia Diekema, questo il nome della vittima, stava trascorrendo una giornata in canoa con suo marito quando i due hanno si sono scontrati contro il rettile e sono caduti in acqua. L’alligatore ha subito azzannato la donna e l’ha trascinata sott’acqua. David Diekema, il marito della vittima, ha affermato che lui e la moglie erano partiti con la loro canoa dal Lake Kissimmee State Park. Una volta entrati nelle acque poco profonde del Tiger Creek, David ha affermato di aver notato numerosi alligatori e, secondo il rapporto del Fish and Wildlife Conservation Commission, proprio prima dell’attacco sua moglie aveva commentato che stavano “per passare sopra uno di essi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

