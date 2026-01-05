Done! >East+West< M | innovativo zaino multifunzione
East+West è uno zaino multifunzione pensato per adattarsi alle esigenze di ogni giorno. Con un design innovativo e funzionalità versatili, rappresenta una soluzione pratica ed elegante per chi cerca un accessorio affidabile e funzionale. Ideale per chi desidera un prodotto che unisca praticità e stile, East+West si presenta come un alleato discreto per accompagnare le tue attività quotidiane.
DONE! apre il nuovo anno con un accessorio che riscrive le regole della quotidianità. Più di uno zaino, più di una borsa: >East+WestEast+West. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: East meet west con Fashion to Reconnect: A Tale of Two Style Capitals
Leggi anche: Oleodotto, 200mila lt petrolio sversati
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.