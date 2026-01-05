Dondi, presidente del Coni regionale, sottolinea come l’Appennino stia vivendo un momento di particolare rilievo nel panorama sportivo, con un crescente interesse per il tennis. La presenza della Fiamma Olimpica in Emilia-Romagna, destinata a Milano per l’apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina, rappresenta un’occasione di unione e valorizzazione del territorio attraverso lo sport.

Un simbolo di pace e unione tra i popoli, in nome dello sport e dei suoi valori. Il passaggio in Emilia-Romagna della Fiamma Olimpica diretta allo stadio di San Siro a Milano per la cerimonia di apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina è un evento che va oltre la storia e il simbolismo per abbracciare la forte identità del territorio. Da Rimini a Bologna poi Ferrara, Parma e Piacenza. Il viaggio in una regione che si nutre di sport a ogni sua angolazione come ben sa il presidente del Coni Emilia-Romagna, Andrea Dondi. Presidente Dondi, l'importanza del passaggio della Fiamma Olimpica alle latitudini emiliano-romagnole.

© Ilrestodelcarlino.it - Dondi, presidente Coni regionale: "Grande vetrina per l’Appennino. Stiamo vivendo il boom del tennis"

