Donald Trump la Groenlandia nel suo mirino | Ne abbiamo bisogno

In un contesto di sviluppi politici globali, Donald Trump ha recentemente espresso interesse per la Groenlandia, affermando che il paese sarebbe di sua utilità. Questa dichiarazione segue di poco l’arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro, evidenziando l’attenzione internazionale sui movimenti e le strategie degli attori principali nel panorama geopolitico. La questione rimane aperta e suscita attenzione sulle possibili implicazioni di tali dichiarazioni.

A distanza di poche ore dall’arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro, Donald Trump ha presto puntato su un altro Paese. A finire nel mirino del presidente americano è la Groenlandia. “Ne abbiamo bisogno” – “Gli Stati uniti hanno assolutamente bisogno della Groenlandia per motivi di difesa, è circondata da navi russe e cinesi”, ha così dichiarato Trump. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

