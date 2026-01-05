Donald Trump inarrestabile sul Venezuela | Siamo noi al comando E punta alle risorse del Paese

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono al comando riguardo al Venezuela, evidenziando un rafforzamento della posizione internazionale dopo l’operazione militare del 3 gennaio. Durante un briefing a bordo dell’Air Force One, il presidente statunitense ha espresso il proprio obiettivo di accedere alle risorse del Paese, mantenendo un tono deciso e senza enfasi. Questa dichiarazione segna un ulteriore passo nel coinvolgimento degli Stati Uniti nella situazione venezuelana.

Parlando con i giornalisti a bordo dell’ Air Force One, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha alzato ulteriormente il livello dello scontro internazionale dopo l’ operazione militare condotta nella notte del 3 gennaio contro il Venezuela. Un’azione che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie, trasferiti a New York, dove oggi l’ex leader venezuelano è atteso davanti a un giudice federale per rispondere delle accuse di narcotraffico e terrorismo avanzate dagli Stati Uniti. « Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela », ha dichiarato Trump. E, incalzato dai reporter: «Non chiedetemi chi sia al comando, perché vi darò una risposta che sarà molto controversa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

