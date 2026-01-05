Donald Trump e l' attacco al Venezuela | se lo avesse fatto Xi Jinping? Il silenzio complice dell’Occidente di fronte al golpe americano

L’uso della forza e le azioni politiche nel contesto internazionale spesso suscitano reazioni diverse a seconda delle nazioni coinvolte. Questo articolo analizza le recenti vicende legate all’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, confrontandole con possibili scenari se fosse stato un'altra potenza, come la Cina, ad agire similmente. Si esplora il silenzio o la condanna dell’Occidente, evidenziando il ruolo delle dinamiche geopolitiche e della percezione internazionale.

Immaginate se la Cina rapisse un leader straniero: saremmo tutti indignati. Eppure, gli Stati Uniti hanno agito nello stesso modo in Venezuela, ma le condanne dell'Occidente si sono dissolte in parole caute. Il blitz di Trump contro Maduro mette a nudo un silenzio complice e minaccia l'ordine internazionale basato sul diritto.

Crisi in Venezuela: l’attacco di Donald Trump e le reazioni di Meloni, Schlein e Conte - Crisi in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti con Donald Trump: l’Italia con Giorgia Meloni monitora la situazione tra diplomazia, sicurezza dei cittadini e preoccupazioni internazionali. notizie.it

Leonardo DiCaprio bloccato dall’attacco di Trump in Venezuela: manda un video al Gala del Palm Springs International Film Festival. Ecco cos’è successo - L'attore non ha potuto partecipare al Palm Springs International Film Festival a causa delle restrizioni di volo dopo il raid USA ... ilfattoquotidiano.it

