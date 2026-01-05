Donald Trump chi sarà il prossimo? Dopo il Venezuela allarme per Groenlandia Cuba e Colombia | Ne abbiamo bisogno
Recenti sviluppi politici e geopolitici hanno riacceso l’attenzione su figure come Donald Trump e sui temi legati alle strategie internazionali. Dopo gli eventi in Venezuela, si sono susseguite discussioni sulla possibile acquisizione della Groenlandia e sulle tensioni con Colombia riguardo il contrasto al traffico di droga. Questi episodi evidenziano come le dinamiche globali continuino a evolversi, influenzando gli equilibri politici e le relazioni tra paesi.
A poche ore dalla destituzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro, Donald Trump è tornato a parlare dell’acquisizione americana del territorio danese della Groenlandia ed ha minacciato la Colombia di un’azione militare contro i traffici di droga. Nel frattempo, i diplomatici della Casa bianca hanno dichiarato che anche il governo comunista di Cuba è “in grossi guai”. Minacce più o meno velate all’indomani dell’operazione in Venezuela, con le quali Trump sta irritando amici e nemici, suscitando una domanda in tutto il mondo: chi sarà il prossimo? Il presidente statunitense ha detto di aver bisogno della Groenlandia, come già aveva fatto in passato, per la sicurezza degli Usa: “ La Groenlandia è piena di navi russe e cinesi ovunque. 🔗 Leggi su Notizie.com
