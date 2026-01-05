Don Pasquale Ferone con Solo il Bene una canzone che parla al presente

Don Pasquale Ferone presenta “Solo il Bene”, un brano che si rivolge al presente, riflettendo sulla semplicità e sulla ricerca di valori autentici. Con questa canzone, l’artista prosegue il suo percorso di ascolto e introspezione, offrendo un messaggio di speranza e di attenzione all’essenziale. Un’opera sobria e sincera che invita alla riflessione e alla connessione con i sentimenti più profondi.

Con “Solo il Bene”, Don Pasquale Ferone torna a condividere una nuova pagina del suo percorso artistico, fatto di ascolto, essenzialità e profonda attenzione all’animo umano. Il brano è già disponibile su YouTube e sarà presto pubblicato su tutte le principali piattaforme digitali. “Solo il Bene” nasce da una domanda semplice e universale: come continuare a sperare quando la tristezza non se ne va e il futuro fa paura? La canzone invita a non rimanere bloccati nell’attesa di un domani ideale, ma a vivere il presente con maggiore fiducia, accogliendo ciò che la vita offre giorno dopo giorno. Il cuore del brano è la gioia interiore, una gioia silenziosa e profonda, che non dipende dalle circostanze esterne ma da una scelta personale: aprirsi all’Amore e lasciarlo agire nella propria vita. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Don Pasquale Ferone, con “Solo il Bene” una canzone che parla al presente Leggi anche: “Una Luce”, il nuovo brano di Don Pasquale Ferone dedicato alla forza della fede Leggi anche: “Grandi Cose”, il nuovo brano unplugged di Don Pasquale Ferone, fede, ascolto e silenzio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Don Pasquale Ferone presenta “Solo il Bene”: una canzone che invita a fidarsi dell’oggi; Rai 3, a Geo le cure alternative al letargo; L’Epifania per tutta la famiglia con le avventure di un incorreggibile lupo; Polizia locale, sequestrati 415 petardi durante la notte di Capodanno. Don Pasquale Ferone presenta il nuovo singolo Solo il Bene: significato e dove ascoltarlo - Con “Solo il Bene”, Don Pasquale Ferone torna a condividere una nuova tappa del suo percorso artistico e spirituale. spettegolando.it

Don Pasquale Ferone Tracce di Te 2022 - Cantautoriale, Pop - Il piacere di condividere messaggi e di credere in quel che si comunica: Don Pasquale Ferone restituisce un insegnamento tanto importante quanto universale riguardante la musica (e non solo) Ardente ... rockit.it

Don Pasquale Ferone Una voce 2023 - Cantautoriale - Il nuovo singolo di don Pasquale Ferone si chiama Una voce, un brano chitarra acustica e voce come vuole la ... rockit.it

Comunità Gesù Risorto - Pagina ufficiale. . #buonadomenica #comunitagesurisorto, iniziamo questa giornata con il commento al Vangelo di oggi (Gv 1,1-18) di don Pasquale Ferone. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.