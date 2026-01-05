Domenica da incubo al ' Campania' Due ore bloccati nel traffico ferma anche l' ambulanza | VIDEO
Domenica difficile al Centro Commerciale Campania, a causa di un intenso afflusso di veicoli legato ai saldi. La congestione ha causato lunghe soste nel traffico, rallentando anche i mezzi di emergenza. Un episodio che evidenzia come l’elevato numero di automobili possa influire sulla viabilità e sulla sicurezza, trasformando un rientro a casa in una vera e propria odissea.
Un rientro a casa che si trasforma in un’odissea. È quanto è accaduto ieri sera nel parcheggio del Centro Commerciale Campania, dove l’elevatissimo afflusso di automobili, complice l’avvio dei saldi, ha mandato completamente in tilt la viabilità dell’area. A far scoppiare il caso è la denuncia di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
