Domattina arriva la fiamma olimpica Forlì sulla strada di Milano e Cortina

Domani mattina, intorno alle 11.30, la fiamma olimpica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina attraverserà anche Forlì, segnando un momento importante in preparazione all’evento. La passing della fiamma rappresenta simbolicamente l’unione e la tradizione olimpica, coinvolgendo le comunità locali nel percorso verso i Giochi. Un’occasione per condividere un momento di attenzione e partecipazione collettiva, che si inserisce nel contesto delle celebrazioni ufficiali.

Ci siamo. Dopo tanta attesa domani mattina, intorno alle 11.30, la fiamma olimpica delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina passerà anche da Forlì. Quella che toccherà la nostra città sarà la 30ª tappa del giro d'Italia della torcia che, arrivata a Roma sabato 6 dicembre, ha iniziato il suo lungo e suggestivo cammino che la porterà a Milano venerdì 6 febbraio, giorno della cerimonia di inaugurazione della manifestazione. L'appuntamento in città celebrerà il simbolo per eccellenza della rassegna sportiva più emozionante, le cui origini che risalgono all'antica Grecia. La tappa numero 30 partirà da Rimini e arriverà a Bologna toccando nel suo percorso Cesena, Forlì, Faenza e Imola prima di arrivare nel capoluogo sotto le Due Torri.

Arriva la fiamma olimpica: Taranto prepara la festa. Il programma e il piano-traffico - Non sarà una semplice staffetta, ma una lunga attraversata urbana capace, per qualche ora, di modificare il ritmo e la geografia quotidiana della città. quotidianodipuglia.it

La Fiamma Olimpica arriva in Puglia: tre giorni di sport, musica e celebrazione - Cortina 2026 attraverserà la Puglia tra il 29 e il 31 dicembre, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza collettiva di sport, musica e condivisione. lagazzettadelmezzogiorno.it

