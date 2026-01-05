Domani l' estrazione della Lottera Italia | anche a Lecco sperano in tanti

Domani si terrà l’estrazione della Lotteria Italia, in programma il giorno dell’Epifania e trasmessa in diretta su Rai 1. Anche a Lecco, molti cittadini seguono con interesse l’evento, sperando di scoprire se il loro biglietto potrà portare fortuna. La tradizione, consolidata nel tempo, rappresenta un momento di attesa e di condivisione per tante persone in tutta Italia.

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà domani, giorno dell'Epifania, con l’estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. Anche quest’anno - riporta l’Agenzia Agimeg -, la Lotteria Italia è stata protagonista nella popolarissima. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

