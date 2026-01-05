Dolcetti o carbone? la Befana non si tocca

La tradizione della Befana rappresenta un momento di speranza e di simbolismo nel periodo invernale. Dopo un periodo di festività passate in modo discreto, questa figura popolare mantiene intatta il suo significato, portando dolci o carbone ai bambini e ricordando valori profondi di attesa e rinnovamento. In un contesto di incertezza, l’Epifania si conferma come un’occasione di tradizione e di calma, senza eccessi o sensazionalismi.

Dopo un Natale sottotono e un Capodanno lugubre, anticipato da un discorso del Presidente insolitamente blando, forse sarà la modesta festività della Befana – corruzione linguistica “volgare” di Epifania, che come si sa vuol dire manifestazione superiore – a ridarci un po’ di serenità. Spes ultima dea. È vero, il mondo ha poco da festeggiare e questa depressione globale ha contaminato i giorni di passaggio tra un ciclo e l’altro, solennizzati dal paganesimo e riadattati dal cristianesimo come faceva erigendo basiliche sui templi antichi. Cristo, i Magi, e infine la Befana, la strega buona che a cavallo della sua scopa dispensa secondo criteri di giustizia imperscrutabili (cioè quelli dei genitori) dolciumi o carbone ai bambini, è certo la più infantile delle figure di questa processione che chiude l’anno vecchio e inaugura il nuovo, la più primitiva e paganeggiante, e non per caso la festività dell’Epifania ha uno statuto caduco, sospetto, sempre a rischio di essere squalificata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

