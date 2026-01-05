Dobbiamo tenerci i killer clandestini

Il peruviano sospettato dell’omicidio di una ragazza a Milano era arrivato in Italia nel 2017. Nel corso degli anni, aveva accumulato diverse condanne per reati come stupro e rapina. La sua presenza nel nostro paese solleva questioni sulla gestione dei criminali clandestini e sulla necessità di un controllo più efficace delle persone senza permesso di soggiorno.

Il peruviano accusato del delitto di una diciannovenne a Milano era sbarcato nel 2017 e aveva una sfilza di condanne, fra cui stupro e rapina. Per due volte è stato impossibile espellerlo, finché ha ucciso. Liberati dalle toghe altri come lui dai centri in Albania. Non doveva più essere in Italia da anni, invece continuava a delinquere, a violentare e infine probabilmente a uccidere. Emilio Gabriel Valdez Velazco, indagato per l'omicidio volontario di Aurora Livoli trovata morta lunedì 29 dicembre in un cortile di via Paruta a Milano, aveva subito ben due provvedimenti di espulsione.

