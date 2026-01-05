Djokovic annuncio a sorpresa | lascia la PTPA il sindacato che aveva fondato

Novak Djokovic ha annunciato la sua uscita dalla Professional Tennis Players Association, il sindacato che aveva fondato. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante nella sua posizione all’interno del mondo del tennis professionistico. La sua scelta sarà oggetto di attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, in un momento in cui il ruolo delle associazioni dei giocatori è sempre più rilevante nel panorama sportivo.

(Adnkronos) – Novak Djokovic lascia la Professional Tennis Players Association, il sindacato dei tennisti che lui stesso aveva fondato. Ad annunciarlo è stato proprio lo stesso giocatore serbo, con un post pubblicato sul proprio profilo X: "Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di abbandonare completamente la Professional Tennis Players Association. Questa decisione è frutto di continue . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Djokovic lascia la Ptpa, il sindacato dei tennisti da lui fondato: ecco perché Leggi anche: “Dubbi su trasparenza e governance”: clamoroso Djokovic, lascia a sorpresa il sindacato da lui fondato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sorpresa Djokovic: Mi allontano da PTPA, manca di trasparenza; Djokovic e la sorpresa di Cristiano Ronaldo: Il mio corpo inizia a tremare ma...; Gli idoli di Djokovic: sorpresa Tomba, sul podio anche un tennista. Djokovic, annuncio a sorpresa: lascia la PTPA, il sindacato che aveva fondato - Novak Djokovic lascia la Professional Tennis Players Association, il sindacato dei tennisti che lui stesso aveva fondato. adnkronos.com

Djokovic lascia la Ptpa, il sindacato dei tennisti da lui fondato: ecco perché - Decisione a sorpresa di Novak Djokovic, che ha comunicato con un post sui social media di abbandonare la Ptpa (Professional Tennis Players Association), il ... msn.com

Djokovic lascia la PTPA: "Non riflette più i miei valori" - A quasi cinque anni e mezzo dalla nascita ufficiale del progetto, Novak Djokovic ha annunciato a sorpresa sui propri canali social di aver preso ... sport.tiscali.it

ULTIM'ORA: NOVAK DJOKOVIC LASCIA LA PTPA A poche ore dal debutto della stagione 2026, si registra un cambiamento significativo negli assetti di rappresentanza del tennis professionistico. Novak Djokovic ha annunciato ufficialmente la sua uscita - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.