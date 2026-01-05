Divorzio Totti – Ilary | al setaccio i loro patrimoni

A marzo si prevede la decisione definitiva del giudice sul divorzio tra Totti e Ilary. Nel frattempo, si procede all'analisi dettagliata dei patrimoni di entrambi, per comprendere meglio le eventuali implicazioni economiche dell’accordo. L’approfondimento sui beni e le finanze rappresenta un passaggio importante nel procedimento legale, offrendo un quadro chiaro e oggettivo della situazione patrimoniale dei due soggetti coinvolti.

Ilary Blasi denuncia Totti e scoppia di nuovo la guerra: il motivo è assurdo, non crederete ai vostri occhi!

La guerra infinita di Francesco Totti e Ilary Blasi, adesso in tribunale per un soffitto crollato - L'ex capitano della Roma e la conduttrice tv di nuovo in Tribunale, stavolta per il crollo di un soffitto nella villa dell'Eur.

«I lavori di manutenzione spettano a lui, così ha deciso il giudice, ma non ho mai ricevuto risposta. » La tensione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non accenna a placarsi. Dopo le battaglie per il divorzio, il mantenimento dei figli, il famoso caso dei Rolex e delle

Fra Totti e Blasi questo sarebbe il terzo punto di scontro, dopo la loro separazione e il caso che ruota intorno ai beni di lusso contesi fra i due ex coniugi e la denuncia penale per abbandono di minore.

