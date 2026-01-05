Dispatch, da Marvels a Kingdom Come, è il titolo di punta di AdHoc Studio, sviluppato da un team di ex veterani di Telltale e Ubisoft. Se ti sei perso i nostri approfondimenti, questa produzione rappresenta un esempio di come il gioco narrativo possa valorizzare storie e personaggi in modo autentico e coinvolgente. Un progetto che si distingue per la sua impostazione sobria e rispettosa, rivolta a un pubblico che apprezza il valore della narrazione senza artifici.

Dispatch, per chi si fosse perso i nostri focus, è il titolo di punta di AdHoc Studio, sviluppatore di videogiochi nato da ex veterani di Telltale e Ubisoft. Questo sublime videogioco a scelte multiple, ci metterà nei panni di Robert, un, al momento, normalissimo operatore ( dispatcher ) che lavora per un’agenzia di supereroi. Potrebbe sembrare un normalissimo lavoro d’ufficio, ma in realtà la vita riserverà ben altre sorprese al nostro operatore, ex supereroe senza poteri. Però, noi non siamo qui per parlare di Dispatch nello specifico, quanto più vogliamo tracciare una linea, un parallelismo tra alcuni capisaldi del fumetto superoistico e la nuova fatica di AdHoc Studio e quanto, oggi, in realtà, sembra essere ben definito il desiderio di conoscere la “normalità”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dispatch, da Marvels a Kingdom Come: alle persone piace normale

Leggi anche: Disney Store Japan ora vende il merchandise di Kingdom Hearts: sono in arrivo novità su Kingdom Hearts 4?

Leggi anche: Adani sicuro: «Chivu è da grande squadra, mi piace anche quando non mi piace l’Inter!»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

# **DISPATCH ** Leggendo qualche parere qui e la ho deciso di comprare Dispatch sfruttando gli sconti Steam. Cristo Dio, mai scelta fu più saggia. Ammetto che stavo cercando una serie tv a cui dedicarmi in questo periodo e giochicchiare poco avendo finito - facebook.com facebook