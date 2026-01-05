Disney World sesta morte in tre mesi | cosa sta succedendo nel parco più famoso del mondo

Negli ultimi tre mesi, Disney World ha registrato sei decessi all’interno delle sue strutture, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del celebre parco a tema in Florida. Un uomo è stato trovato morto venerdì sera, aggiungendosi alle altre tragedie recenti. Questo andamento richiede un’analisi approfondita delle cause e delle misure adottate per garantire la sicurezza dei visitatori.

Un uomo è stato trovato morto venerdì sera a Disney World, segnando il sesto decesso all'interno delle proprietà del parco a tema della Florida negli ultimi tre mesi. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 21:00 nel parcheggio di Disney Springs, il complesso commerciale e di ristorazione del resort di Orlando. Il New York Post, spiega che secondo quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea di Orange, l'incidente è attualmente oggetto di indagine come possibile suicidio. Le autorità hanno dichiarato di non avere ulteriori informazioni da rilasciare e che non forniranno aggiornamenti durante il fine settimana.

