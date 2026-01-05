Discarica rifiuti in via Partanna Mondello

Segnalo una discarica abusiva in via Partanna Mondello, dietro la rotonda che conduce all’ingresso autostradale di Tommaso Natale, prima di raggiungere la Lidl. La zona, in passato molto frequentata, ha subito modifiche nel senso di marcia e ora presenta una presenza irregolare di rifiuti. È importante intervenire per garantire la pulizia e la sicurezza della strada.

Volevo segnalare una discarica abusiva in una strada di cui hanno cambiato il senso di marcia: prima era molto frequentata e non c'era discarica, si trova in via Partanna Mondello, proprio dietro la grande rotonda che porta all'ingresso autostrada di Tommaso Natale, prima di arrivare alla Lidl

