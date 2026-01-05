Diritto di golpe | perché è legittimo far cadere i dittatori

Il golpe americano contro il diritto internazionale. Questa è la nuova favola dei progressisti contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela. Non si rendono conto del sottosopra che alimentano: usano un argomento retorico contro Donald Trump e automaticamente finiscono per fare gli utili idioti del fronte dei dittatori guidato da Vladimir Putin e Xi Jinping. Maduro è un delinquente internazionale che ha truccato le elezioni, affamato il popolo e incarcerato gli oppositori, la sua cattura è una buona notizia, il “regime change” in Venezuela è quanto di meglio possa capitare in Sudamerica. I fini pensatori che in queste ore ci spiegano a tavolino il sistema delle relazioni internaziona-li, dimenticano come funziona il mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

