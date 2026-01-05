Direttiva europea sui suoli Confai | occasione per politiche concrete di tutela e prevenzione

La direttiva europea sui suoli rappresenta un passo importante per la tutela e la gestione sostenibile del territorio. Introduce un quadro strutturato per monitorare lo stato dei suoli e prevenire il degrado, offrendo un’opportunità concreta per sviluppare politiche efficaci. Enzo Cattaneo di Confai Bergamo sottolinea l’importanza di questa normativa come base per azioni di tutela ambientale e conservazione delle risorse del suolo.

"La recente direttiva dell'Unione europea sul monitoraggio e la resilienza dei suoli rappresenta un passaggio importante per la gestione sostenibile del territorio, perché introduce un quadro organico per conoscere davvero in che stato si trovano i suoli europei e come proteggerli dal degrado": lo afferma Enzo Cattaneo, segretario provinciale di Confai Bergamo, commentando l'adozione della Direttiva UE 20252360. Secondo Confai, il nuovo impianto normativo rafforza il legame tra tutela ambientale e attività produttive. "Il suolo non è solo supporto fisico delle coltivazioni – osserva Cattaneo – ma garantisce servizi essenziali per tutti: produzione di alimenti, regolazione delle acque, stoccaggio del carbonio, difesa della biodiversità.

