Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione | Baronissi ottiene fondi per oltre 110mila euro

Il Comune di Baronissi ha ricevuto un finanziamento di oltre 110.000 euro destinato alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Questa opportunità consentirà di migliorare i servizi digitali offerti ai cittadini, favorendo l’efficienza e l’accessibilità delle pratiche amministrative. L’investimento rappresenta un passo importante verso la modernizzazione dei processi amministrativi, contribuendo a semplificare le relazioni tra enti pubblici e cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Baronissi ottiene un importante finanziamento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha assegnato all'ente la somma di 110.591,57 euro, nell'ambito del bando "Risorse in Comune", finalizzato al rafforzamento organizzativo e tecnologico degli enti locali. Le risorse consentiranno di avviare una serie di interventi mirati all'innovazione dell'amministrazione comunale, con l'acquisto di hardware e software tecnologicamente avanzati, l'introduzione di arredi e soluzioni ergonomiche negli spazi di lavoro e l'adozione di modelli organizzativi orientati alla valorizzazione del capitale umano e alla riqualificazione degli ambienti lavorativi.

