Digital Strategy a Torino due giorni dedicati alle strategie che fanno crescere marketing e business

Il 16 e 17 aprile 2026 a Torino si svolgerà Digital Strategy, un evento rivolto a professionisti, imprenditori e manager che desiderano approfondire le strategie più efficaci per il marketing e la trasformazione digitale. Due giorni di incontri e approfondimenti per conoscere le tendenze e le best practice utili a supportare la crescita di business e competenze nel contesto digitale.

Il 16 e 17 aprile 2026 Torino ospiterà Digital Strategy, l'evento dedicato a professionisti, imprenditori e manager interessati a comprendere e applicare in modo concreto le nuove strategie del marketing e della trasformazione digitale. Al centro dell'iniziativa i principali ambiti che oggi determinano la competitività di aziende e carriere professionali: intelligenza artificiale, social media, SEO, advertising, branding, automation, content e performance. Un percorso pensato per offrire strumenti operativi e visioni strategiche, con un approccio orientato ai risultati. Il format è di tipo esperienziale e si sviluppa attraverso strategie reali, workshop tecnici, tavole rotonde e momenti di networking, favorendo il confronto diretto tra relatori e partecipanti e lo scambio di competenze tra professionisti del settore.

