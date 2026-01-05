Difende l' amico da un rapinatore 15enne accoltellato a Milano

Un episodio di tentata rapina a Milano ha coinvolto due minorenni, uno dei quali, un 15enne, è rimasto ferito durante un tentativo di difendere un amico. L'aggressore ha sferrato colpi con un'arma da taglio, causando ferite al volto e al torace del ragazzo. L'intervento della polizia ha consentito di fermare il responsabile, evidenziando l'importanza della sicurezza e della tutela dei minori in situazioni di emergenza.

Una tentata rapina ha rischiato di finire in tragedia per due minorenni a Milano. Ad avere la peggio è stato un 15enne che, nel tentativo di difendere l'amico, è stato accoltellato al volto e al torace dal rapinatore. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Monforte e del Nucleo radiomobile sono sulle tracce dell'aggressore. Secondo la descrizione fornita dai ragazzini, si tratta di un giovane nordafricano. L'accoltellamento. L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in un parchetto di viale Sarca, alla periferia del capoluogo lombardo, non distante dal Bicocca Village, un centro commerciale.

