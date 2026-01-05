Difende amico da rapina 15enne ferito

Un quindicenne è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ferito durante un tentativo di difendere un amico da una rapina. L'aggressore, descritto come un giovane nordafricano, aveva cercato di rubare il giubbotto al ragazzo, e la vittima è rimasta ferita al torace. L'episodio si è verificato questa sera intorno alle 20.30, suscitando attenzione sulle situazioni di violenza in zona.

20.30 Un quindicenne è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per una coltellata al torace ricevuta mentre tentava di difendere un amico aggredito da un giovane rapinatore, descritto come nordafricano, che voleva portargli via il giubbotto. E' accaduto nei pressi del centro commerciale Bicocca Village. Il quindicenne è grave ma non in pericolo di vita. Il rapinatore è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri.

Difende amico da rapina, quindicenne accoltellato a Milano - Un quindicenne è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per un colpo di coltello al torace ricevuto mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore che voleva il suo ... rainews.it

Difende un amico dalla rapina, quindicenne accoltellato vicino al centro commerciale a Milano - Un quindicenne è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per un colpo di coltello al torace ricevuto mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore, a loro dire ... msn.com

Milano, difende l'amico da un rapina: accoltellato 15enne. È grave - facebook.com facebook

