Dieci mostre di moda da non perdere a gennaio

A gennaio 2026 si apre un nuovo anno ricco di esposizioni dedicate alla moda. Oltre alle tradizionali sfilate ed eventi, numerose mostre offrono l’opportunità di approfondire le tendenze e la storia del settore. Ecco dieci esposizioni da non perdere, pensate per gli appassionati e gli esperti che desiderano scoprire le novità e i patrimoni culturali legati al mondo della moda.

Per gli amanti dello stile il 2026 si preannuncia un anno ricchissimo di attività. Al di là dei tradizionali appuntamenti, tra sfilate ed eventi, il nuovo anno, infatti, ha un palinsesto particolarmente fitto anche sul fronte delle mostre di moda. Ad inaugurare la stagione è il programma estivo della National Gallery of Victoria di Melburne. Con Westwood Kawakubo, in calendario fino al prossimo 19 aprile, il museo australiano esplora punti di contatto e divergenze delle due stiliste più sovversive del mondo fashion con oltre 140 modelli, provenienti, tra gli altri, dal Metropolitan Museum di New York, il Victoria & Albert Museum, il Palais Galliera e l'archivio di Vivienne Westwood, insieme a oltre un centinaio di proprie, che includono anche le recenti donazioni di Comme des Garçons appositamente la mostra.

