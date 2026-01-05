Di Paola | Teniamoci buona la reazione nel secondo tempo
Nel calcio, la reazione nel secondo tempo può fare la differenza. Tuttavia, è importante riconoscere i momenti difficili, come quello descritto da Di Paola, che ha definito il primo tempo come il peggiore della stagione. La consapevolezza dei propri limiti e delle criticità è fondamentale per migliorare e affrontare con maturità le sfide future, senza sottovalutare mai l’importanza di una strategia equilibrata e ponderata.
"È stato il peggiore primo tempo della stagione. Dobbiamo essere consapevoli che non tutte le partite si possono rimettere in piedi. Della gara contro il Pineto dobbiamo comunque tenerci la buona reazione mostrata nel secondo tempo". È un Di Paola schietto quello che parla nel post partita del primo ko casalingo della stagione. La sua Vis, reduce da due successi consecutivi, si è lasciata sfuggire l’opportunità di agguantare il quarto posto e di portarsi a -4 dal terzo. Contro il Pineto per Di Paola un primo tempo in ombra e una ripresa contraddistinta da un po’ di imprecisione sulla trequarti avversaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
