Durante un intervento su Sky Sport, Di Canio ha commentato le prestazioni di Lautaro Martinez, definendolo “dominante”. Inoltre, ha affrontato la questione dell’addio di Frattesi, sottolineando che non è mai stato un titolare. Le sue parole offrono un’analisi equilibrata sulle recenti dinamiche in casa Inter, evidenziando punti di forza e considerazioni sulla rosa.

La vittoria dell'Inter contro il Bologna ha confermato la solidità dei nerazzurri, trascinati da una prova corale di alto livello. Al termine del match, Paolo Di Canio ha elogiato la gestione dei tempi e degli spazi degli uomini di Inzaghi, soffermandosi in particolare sulla prestazione del capitano. Dopo alcune critiche recenti, l'ex attaccante ha promosso a pieni voti il numero 10: «Lautaro ha fatto una partita sensazionale: oggi ha fatto veramente tutto bene nei tempi, nelle scelte e nel tiro.

© Internews24.com - Di Canio elogia così Lautaro: «Dominante». E sul possibile addio di Frattesi invece: «Non è mai stato un titolare…»

