Di Canio boccia già Guido Rodriguez | Un Locatelli magrolino Per cosa lo prendono?

Paolo Di Canio ha espresso dubbi sulla scelta di Guido Rodriguez, paragonandolo a un Locatelli più esile. La sua critica si concentra sulla compatibilità e sulla reale utilità del giocatore all’interno della rosa, sollevando interrogativi sulle motivazioni che hanno portato all’acquisto. Questa opinione si inserisce nel dibattito sulle strategie di mercato della squadra, evidenziando le aspettative e le valutazioni degli esperti nel settore.

Le dichiarazioni dell'ex attaccante. Il mercato della Juventus continua a gravitare attorno alla ricerca di un rinforzo per la mediana, ma non tutti gli addetti ai lavori sembrano convinti dei nomi circolati nelle ultime ore. In particolare, l'ipotesi legata a Guido Rodriguez, centrocampista del West Ham accostato ai bianconeri per la sessione di gennaio, ha ricevuto una stroncatura decisa da parte di chi conosce molto bene l'ambiente degli Hammers. Ospite negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha espresso forti perplessità sulle reali capacità dell'argentino di spostare gli equilibri in una squadra con le ambizioni della Juventus.

