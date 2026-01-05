Di arco in arco apertura speciale di palazzo Zeuli

Domenica 11 gennaio alle ore 16.30, Palazzo Zeuli apre le sue porte in un evento speciale. Un percorso guidato tra le viuzze più antiche di Bari Vecchia, pensato per chi desidera conoscere il centro storico da una prospettiva autentica e intima. Un’occasione per scoprire angoli nascosti e storie di un patrimonio unico, attraverso un itinerario che collega gli archi e le pietre di questa parte storica della città.

Di Arco in Arco Apertura speciale di Palazzo Zeuli Domenica 11 gennaio ore 16.30Un'esperienza guidata alla scoperta delle viuzze più antiche e caratteristiche di Bari Vecchia, pensata per chi desidera esplorare il centro storico da una prospettiva diversa.Il percorso accompagnerà i partecipanti.

