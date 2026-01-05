Di arco in arco apertura speciale di palazzo Zeuli
Domenica 11 gennaio alle ore 16.30, Palazzo Zeuli ospita una visita guidata intitolata
Di Arco in Arco Apertura speciale di Palazzo Zeuli Domenica 11 gennaio ore 16.30Un’esperienza guidata alla scoperta delle viuzze più antiche e caratteristiche di Bari Vecchia, pensata per chi desidera esplorare il centro storico da una prospettiva diversa.Il percorso accompagnerà i partecipanti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
