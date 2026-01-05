Delcy Rodriguez chi è la presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Maduro

Delcy Rodríguez assume il ruolo di presidente ad interim del Venezuela a seguito dell’arresto di Nicolás Maduro, avvenuto durante un'operazione condotta dagli Stati Uniti. In qualità di figura di rilievo nel governo venezuelano, la sua nomina rappresenta un momento di importante transizione politica nel paese, che si trova ad affrontare una fase di instabilità e cambiamenti istituzionali.

Delcy Rodríguez è ora presidente ad interim del Venezuela, dopo la cattura in un blitz sabato da parte degli Stati Uniti del presidente Nicolas Maduro. Rodríguez era vicepresidente di Maduro dal 2018: ha supervisionato gran parte dell’economia venezuelana, dipendente dal petrolio, e il temuto servizio di intelligence. Era la prima nella linea di successione presidenziale. La carriera politica di Delcy Rodriguez. Rodríguez, avvocata e politica di 56 anni, ha avuto una lunga carriera rappresentando la rivoluzione iniziata dal defunto Hugo Chávez sulla scena mondiale. Si è formata come legale nel Regno Unito e in Francia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

