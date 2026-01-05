Delcy Rodriguez chi è la presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Maduro
Delcy Rodríguez assume il ruolo di presidente ad interim del Venezuela a seguito dell’arresto di Nicolás Maduro, avvenuto durante un'operazione condotta dagli Stati Uniti. In qualità di figura di rilievo nel governo venezuelano, la sua nomina rappresenta un momento di importante transizione politica nel paese, che si trova ad affrontare una fase di instabilità e cambiamenti istituzionali.
Delcy Rodríguez è ora presidente ad interim del Venezuela, dopo la cattura in un blitz sabato da parte degli Stati Uniti del presidente Nicolas Maduro. Rodríguez era vicepresidente di Maduro dal 2018: ha supervisionato gran parte dell’economia venezuelana, dipendente dal petrolio, e il temuto servizio di intelligence. Era la prima nella linea di successione presidenziale. La carriera politica di Delcy Rodriguez. Rodríguez, avvocata e politica di 56 anni, ha avuto una lunga carriera rappresentando la rivoluzione iniziata dal defunto Hugo Chávez sulla scena mondiale. Si è formata come legale nel Regno Unito e in Francia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, la Corte suprema: "La vice di Maduro presidente ad interim". Chi è Delcy Rodriguez
Leggi anche: Delcy Rodriguez, chi è la ‘tigre’ vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim
Il video della vice di Maduro Delcy Rodriguez | Rilasciatelo è lui l’unico presidente del Venezuela; Venezuela nel caos | chi è Delcy Rodríguez nominata presidente ad interim; Delcy Rodríguez è la presidente del Venezuela ad interim ma arrivano già le prime minacce di Trump; Chi è Delcy Rodriguez lady Petrolio e viceré di Caracas | l’erede a tempo di Maduro sfida Trump che la minaccia.
Chi è Delcy Rodriguez nuova presidente del Venezuela ad interim dopo la cattura di Maduro da parte degli Usa - Delcy Rodriguez è la nuova presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Maduro: chi è e perché è la figura scelta dal regime chavista ... virgilio.it
Delcy Rodriguez nuova presidente ad interim del Venezuela: chi è la “tigre” di Maduro - La figlia del guerrigliero di sinistra Jorge Antonio Rodriguez è chiamata a guidare il Venezuela dopo la cattura di Maduro ... ilfattoquotidiano.it
Venezuela, la Corte suprema nomina Delcy Rodríguez presidente ad interim dopo il rapimento di Maduro - La Corte Suprema di Giustizia del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodríguez di assumere ad interim la presidenza della Repubblica bolivariana, dopo la cattura del presidente Nicolás Ma ... globalist.it
La Corte Suprema del Venezuela nomina Delcy Rodríguez presidente ad interim dopo la cattura di Ma...
Venezuela. La presidente incaricata Delcy Rodriguez guida il Consiglio dei ministri mentre migliaia di venezuelani si mobilitano a Caracas per chiedere il rilascio del presidente rapito dalle truppe statunitensi in un'operazione militare respinta a livello internaz x.com
Se Delcy Rodriguez "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. : ANSA/ JOE RAEDLE - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.