Degrado urbano viale Calabria invaso da un tappeto di rifiuti

Viale Calabria, nella periferia sud della città, si presenta attualmente ricoperto da un accumulo di rifiuti che caratterizza un diffuso degrado urbano. La presenza di questa grande quantità di spazzatura lungo l’arteria principale evidenzia le criticità nella gestione dei rifiuti e l’importanza di interventi mirati per migliorare la qualità del contesto urbano.

Un tappeto di spazzatura si estende lungo viale Calabria, nella periferia sud della città, trasformando una delle principali arterie di collegamento in uno scenario di degrado continuo.Sacchi di rifiuti abbandonati, plastica, cartoni e resti di ogni genere costeggiano la strada, creando non solo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Catania: controlli a tappeto, raffica di sanzioni contro il degrado urbano Leggi anche: Degrado urbano nel quartiere di Modena, studenti costretti a fare lo slalom tra i rifiuti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Degrado sulla spiaggia del lungomare, la segnalazione di una cittadina; Degrado in viale Giotto. :: Segnalazione a Arezzo; Lamezia, rifiuti e degrado urbano: dai primi giorni di gennaio al via controlli rigidi e ordinanze stringenti; Degrado cittadino sul viale Regina Elena, le foto della vergogna. Degrado urbano, viale Calabria invaso da un tappeto di rifiuti - Un tappeto di spazzatura si estende lungo viale Calabria, nella periferia sud della città, trasformando una delle principali arterie di collegamento in uno scenario di degrado continuo. reggiotoday.it

Degrado urbano al cimitero e in viale Santi Baldini - Vorrei segnalare le pessime condizioni del fondo della piazzetta, antistante l’ingresso monumentale (lato Candiano), del cimitero cittadino; è così da almeno nove anni (anni, non mesi) e per fortuna ... ilrestodelcarlino.it

Ho firmato una nuova ordinanza per ribadire il concetto che la sicurezza urbana viene prima di tutto! L’ordinanza contingibile e urgente è finalizzata a contrastare fenomeni di degrado urbano e a rafforzare la sicurezza nell’area di Via Libertà, a seguito di alcu - facebook.com facebook

«Prevenire comportamenti pericolosi alla guida, contrastare fenomeni di degrado urbano e incrementare la sicurezza nelle aree più sensibili». x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.