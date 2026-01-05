Degrado urbano viale Calabria invaso da un tappeto di rifiuti

Da reggiotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viale Calabria, nella periferia sud della città, si presenta attualmente ricoperto da un accumulo di rifiuti che caratterizza un diffuso degrado urbano. La presenza di questa grande quantità di spazzatura lungo l’arteria principale evidenzia le criticità nella gestione dei rifiuti e l’importanza di interventi mirati per migliorare la qualità del contesto urbano.

Un tappeto di spazzatura si estende lungo viale Calabria, nella periferia sud della città, trasformando una delle principali arterie di collegamento in uno scenario di degrado continuo.Sacchi di rifiuti abbandonati, plastica, cartoni e resti di ogni genere costeggiano la strada, creando non solo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Catania: controlli a tappeto, raffica di sanzioni contro il degrado urbano

Leggi anche: Degrado urbano nel quartiere di Modena, studenti costretti a fare lo slalom tra i rifiuti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Degrado sulla spiaggia del lungomare, la segnalazione di una cittadina; Degrado in viale Giotto. :: Segnalazione a Arezzo; Lamezia, rifiuti e degrado urbano: dai primi giorni di gennaio al via controlli rigidi e ordinanze stringenti; Degrado cittadino sul viale Regina Elena, le foto della vergogna.

degrado urbano viale calabriaDegrado urbano, viale Calabria invaso da un tappeto di rifiuti - Un tappeto di spazzatura si estende lungo viale Calabria, nella periferia sud della città, trasformando una delle principali arterie di collegamento in uno scenario di degrado continuo. reggiotoday.it

Degrado urbano al cimitero e in viale Santi Baldini - Vorrei segnalare le pessime condizioni del fondo della piazzetta, antistante l’ingresso monumentale (lato Candiano), del cimitero cittadino; è così da almeno nove anni (anni, non mesi) e per fortuna ... ilrestodelcarlino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.