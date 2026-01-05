Definire giovani ‘feccia’ è inaccettabile botta e risposta tra Paglia e Polidori
In risposta alle recenti dichiarazioni, la segretaria del Pd di Trieste, Maria Luisa Paglia, ha sottolineato come definire i giovani come “feccia” sia inaccettabile sia dal punto di vista umano che istituzionale. La discussione evidenzia l’importanza di un atteggiamento rispettoso e costruttivo nel confronto politico, soprattutto in un contesto complesso come quello di Trieste.
“Definire dei giovani come 'feccia' non è solo inaccettabile sul piano umano, ma è incompatibile con il ruolo e con l’ambizione di chi si propone di amministrare una città complessa come Trieste” sono le parole della segretaria del Pd di Trieste Maria Luisa Paglia in riferimento a un’intervista. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
"Definire i giovani feccia è incompatibile con governare Trieste" – Polidori risponde a Paglia: "io li chiamo così"
