Definire giovani ‘feccia’ è inaccettabile botta e risposta tra Paglia e Polidori

In risposta alle recenti dichiarazioni, la segretaria del Pd di Trieste, Maria Luisa Paglia, ha sottolineato come definire i giovani come “feccia” sia inaccettabile sia dal punto di vista umano che istituzionale. La discussione evidenzia l’importanza di un atteggiamento rispettoso e costruttivo nel confronto politico, soprattutto in un contesto complesso come quello di Trieste.

