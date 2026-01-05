Defender Trophy un’epica e avventurosa sfida a sostegno della Tusk

Il Defender Trophy è un evento dedicato a chi desidera mettere alla prova il proprio spirito di avventura. Sostenendo la Tusk, questa sfida offre l’opportunità di partecipare a un’esperienza unica, all’insegna della scoperta e della solidarietà. Un’occasione per unire passione ed impegno, contribuendo a una causa importante. Scopri come partecipare e supportare questa iniziativa che combina emozione e responsabilità.

ROMA (ITALPRESS) – Defender è alla ricerca di persone con uno spirito d’avventura inarrestabile, pronte ad affrontare un nuovo tipo di competizione. Il nuovo Defender Trophy si ispira agli eventi Trophy e Challenge del passato, ma è destinato a lasciare una propria impronta leggendaria attraverso tre intense fasi di formazione e gara. Solo chi è pronto ad affrontare l’impossibile, con una passione autentica per la conservazione della natura, dovrebbe candidarsi. Epic Adventure, Greater Purpose. Da decenni Defender è il veicolo scelto da esploratori e capi spedizione: questa nuova iniziativa globale offre la possibilità di candidarsi in oltre 50 Paesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Dotto: ”Assisteremo ad una sfida speriamo epica tra Inter e Napoli” Leggi anche: LA GARA EVENTO. Ayrton e il ’Professore’. La sfida epica sui kart Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Defender Trophy, un’epica e avventurosa sfida a sostegno della Tusk - Defender è alla ricerca di persone con uno spirito d'avventura inarrestabile, pronte ad affrontare un nuovo tipo di competizione. msn.com

Trophy Edition 2023 è la nuova versione speciale di Defender - Il nuovo Defender Trophy Edition si basa sulla versione 130 P400 SE della nuova generazione di Suv votato ... ansa.it

Defender 110 Trophy Edition è omaggio all'avventura - Si chiama Defender 110 Trophy Edition la novità in casa Land Rover che celebra il ritorno del marchio agli eventi internazionali di sfida avventurosa e offre anche una gamma di accessori Expedition ... ansa.it

Youth Worlds Apertura LIVE - LA DIRETTA STREAMING DELLA CERIMONIA DI APERTURA! Sorrisi, colori, speranze, acque del mondo condivise. Gli azzurri (defender del Nations Trophy) si fanno notare... - SAILY TV: https://www.saily.it/video/youth-world-ap - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.