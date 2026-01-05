De Laurentiis pazzo di Conte l’obiettivo è blindarlo in azzurro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è fortemente interessato a confermare Antonio Conte come allenatore della nazionale italiana a lungo termine. Le ottime prestazioni del tecnico con il club partenopeo hanno rafforzato questa volontà, spingendo la società a valutare strategie per mantenere Conte in azzurro. La volontà di blindarlo testimonia l’apprezzamento per il suo lavoro e la volontà di costruire un progetto stabile e duraturo.

Il patron partenopeo vuole confermare Conte sulla panchina azzurra per molti anni ancora. I risultati e le prestazioni del Napoli di Conte stanno esaltando il

