David scaricato bomber da trenta milioni per Spalletti

Dopo il rigore sbagliato contro il Lecce, la dirigenza ha deciso di considerare un cambio in attacco. Spalletti, valutando le prestazioni di David, ha optato per una revisione della rosa. Comolli potrebbe quindi intervenire con un nuovo acquisto dal mercato spagnolo, puntando su un bomber dalla Liga per rinforzare l’attacco e migliorare le prospettive della squadra.

Il bruttissimo rigore calciato (e fallito) da David contro il Lecce ha convinto Spalletti a liberarsi di lui: Comolli può sostituirlo con un bomber dalla Liga. La Juve non è andata oltre l’1-1 casalingo con il Lecce e ha così perso la grande occasione di proseguire la sua rincorsa alle prime posizioni della classifica. Un . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Bye bye David, nuovo bomber per Spalletti: arriva gratis Leggi anche: Juve, ok di Spalletti alla cessione di David: individuato il nuovo bomber Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Daniele Adani ha stroncato Jonathan David per il ‘cucchiaio’ sbagliato contro il Lecce - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.