Danni irreparabili dopo l' alluvione la palestra sarà demolita e ricostruita | investimento da 500mila euro

La giunta comunale ha approvato il progetto di rifacimento della palestra di Roncalceci, situata in via Sauro Babini 113, nei pressi della scuola primaria “Martiri del Montone”. Con un investimento di 500mila euro, l’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione dell’impianto danneggiato dall’alluvione, al fine di garantirne la riqualificazione e la sicurezza per la comunità locale.

