Danni cerebrali dopo l' incidente in spiaggia Il drammatico annuncio di Evangeline Lilly star di Lost
Evangeline Lilly, nota per il ruolo di Kate in Lost, ha recentemente condiviso un messaggio riguardante i danni cerebrali subiti dopo un incidente in spiaggia. A 46 anni, l'attrice canadese ha parlato apertamente delle conseguenze sulla salute che ha affrontato, evidenziando l'importanza di prestare attenzione a eventuali sintomi post-incidente. Questa dichiarazione solleva anche il tema della sicurezza e delle conseguenze degli incidenti in ambienti di svago.
46 anni, nota ai più per la partecipazione alla serie tv Lost nel ruolo di Kate Austen. Lei è Nicole Evangeline Lilly, attrice canadese che ha recitato in tv e al cinema. Proprio lei, in un recente post pubblicato su Instagram (è seguita da 2,5 milioni di persone) ha rivelato le conseguenze. 🔗 Leggi su Today.it
