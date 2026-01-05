Damiano David e Dove Cameron si sposano dopo due anni d'amore

Damiano David e Dove Cameron annunciano il loro matrimonio, dopo oltre due anni di relazione. La notizia, confermata recentemente, segna un passo importante nella loro vita privata. L’unione, ufficializzata al termine di un percorso condiviso, rappresenta un momento di significato personale e pubblico. La coppia, nota al pubblico, prosegue il suo cammino con serenità e stabilità, in un contesto di rispetto e discrezione.

Alla fine è arrivata la conferma: in tempo per chiudere l'anno in bellezza, Damiano David si sposa con Dove Cameron, al suo fianco da oltre due anni. Damiano David si sposa: la proposta alla compagna Dove Cameron. Il primo a uscire allo scoperto è stato proprio il frontman dei Maneskin, che su Instagram ha condiviso un carosello di foto in cui posa con la fidanzata sotto un soffitto coperto di lucine: « Sarà un anno bellissimo », è il commento a corredo degli scatti. La coppia è stata immortalata mentre si guarda con occhi innamorati, all'anulare di Cameron l'anello che era già stato avvistato a ottobre, quando i due si trovavano a Sidney, in Australia, per una tappa del tour da solista di Damiano.

