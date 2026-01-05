Dalmonte batte la Virtus Roma Moffa firma lo strappo Bene Kupstas

Nel match tra Dalmonte e Virtus Roma, Andrea Costa ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 79-66. Moffa si è distinto siglando 23 punti, contribuendo allo strappo decisivo, mentre Kupstas ha dimostrato una buona presenza offensiva. La squadra ha dimostrato compattezza e solidità, consolidando la propria posizione in campionato.

Andrea Costa 79 Virtus Roma 66 UP ANDREA COSTA: Kupstas 18, Chessari 9, Moffa 23, Filippini 3, Gozo, Raucci 8, Abati Tourè 3, Sanguinetti 6, Thioune, Zedda. All. Dalmonte. VIRTUS ROMA: Cane ne, Toscano 2, Visintin 5, Battistini 4, Majcunic 7, Lenti 12, Bazan 8, Barattini 17, Talone ne, Leggio 11, Fokou. All. Calvani. Arbitri: Perocco, Parisi, Puglisi. Note: parziali 18-24; 32-33; 50-55. Tiri da due: 1228 Andrea Costa; Virtus Roma 1229. Tiri da tre: 1227; 924. Tiri liberi: 1017; 1521. Rimbalzi: 32; 36. Se questa sarà l’Andrea Costa del ritorno, ci sarà da divertirsi. Al PalaRuggi l’Up inaugura l’anno con il successo sulla capolista Virtus Roma, la prima vittoria contro una big, sfoderando una prova di grande solidità difensiva, vedi il quintetto basso dell’ultimo quarto, e di organizzazione davanti con Moffa solito mattatore e Kupstas mai così volitivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dalmonte batte la Virtus Roma. Moffa firma lo strappo. Bene Kupstas Leggi anche: Euroleague, dominio tedesco: il Bayern Monaco batte la Virtus. Ivanovic: "Bene solo 25 minuti" Leggi anche: A Roma la partita si decide nel finale: la Virtus batte una buona OraSì Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalmonte batte la Virtus Roma. Moffa firma lo strappo. Bene Kupstas. Basket: Virtus Roma, il marchio storico torna al club in Serie B - Questa è una storia di basket romano, di quelle che fanno dei giri sostanzialmente infiniti per poi ritornare al punto di partenza. oasport.it

Nba, guarda che Roma. La Virtus GVM 1960 batte Livorno 70-68 ed è sola in testa in Serie B Nazionale - A furia di parlare di Nba Europe e della eventuale presenza di una squadra romana qualcuno dimentica che di squadre a Roma ce ne sono già due e sono ai piani alti della Serie B Nazionale. ilmessaggero.it

Basket: Roma, Dalmonte squalificato - Il coach della Virtus Roma Luca Dalmonte è stato squalificato per una gara per "comportamento irriguardoso" nei confronti degli arbitri al termine della gara di Serie A persa ... lagazzettadelmezzogiorno.it

CALCIO SERIE C: Il Trento di Luca Tabbiani batte tra le mura amiche del Briamasco le Dolomiti Bellunesi per 2 a 0 grazie alle reti di Cappelletti e Dalmonte. La prossima partita dei gialloblu sarà sabato 3 gennaio 2026 alle 14 e 30 a Trento contro la Giana Er - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.