Dall’Inter al Milan affare saltato | lo ha appena annunciato

Recentemente si è diffusa la notizia di un accordo tra Inter e Milan, ma l’affare è stato improvvisamente annullato. Nonostante le aspettative e le trattative avanzate, la decisione finale ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Questa vicenda evidenzia come nel calcio le trattative possano evolversi in modo imprevedibile, lasciando in sospeso un’operazione che sembrava ormai definita.

L’affare sembrava in chiusura ma alla fine è saltato tutto: l’annuncio ha lasciato senza parole i tifosi di Inter e Milan. Il Milan ha già messo a segno il primo colpo di questo mercato di gennaio. Il direttore sportivo Igli Tare ha infatti perfezionato l’acquisto di Niclas Fullkrug dal West Ham, arrivato in prestito con . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Milan-Como, fumata nera per la partita: affare quasi saltato Leggi anche: Milan-Como, fumata nera per la partita: affare saltato, niente più Australia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan-Biabiany, affare saltato - "Lo scambio di mercato fra Biabiany e Zaccardo è saltato, per la mancata accettazione della nuova destinazione da parte di Zaccardo": lo annuncia sul proprio sito il Milan. lagazzettadelmezzogiorno.it L'affare saltato col Milan, ora è un perno dell'Atletico Madrid: Simeone ha scoperto Pubill - Parole da ricordare quelle pronunciate da Diego Simeone su Marc Pubill, eletto dalla Liga come miglior giocatore della ... calciomercato.com Milan-Juve, affare discutibile: si è operato da poco e lo regalano - Un affare che può essere impostato e portato a termine già nel prossimo calciomercato di gennaio, o più verosimilmente in quello ... calciomercato.it Dopo 18 gare giocate, la #Juventus si trova a -6 dall'#Inter capolista -5 dal #Milan di #Allegri -4 dal #Napoli campione d'Italia di #Conte, ma tutte e tre hanno una partita da recuperare. I bianconeri hanno - perso meno partite di partenopei e nerazzurri - subito - facebook.com facebook Chivu sull'ennesima palla gol clamorosa sciupata dall'Inter x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.