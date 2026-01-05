Dalle pareti al museo | avventure di affreschi veronesi

Il Museo Cavalcaselle, situato presso la Tomba di Giulietta, rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione degli affreschi veronesi. Quest’istituzione permette di scoprire la storia e l’arte locale attraverso un percorso dedicato alle testimonianze pittoriche che arricchiscono il patrimonio culturale di Verona. Un’occasione per apprezzare da vicino l’importanza degli affreschi e il loro ruolo nel patrimonio artistico della città.

«Il Museo Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta è una vera e propria chicca nel panorama artistico della nostra città. Creato nel 1973, restaurato e ampliato alcuni anni fa, raccoglie molti degli affreschi che ornavano i palazzi di Verona prima della terribile alluvione del 1882, staccati e.

